Na 'den dubbel': Antwerp heeft nog honger en krijgt niet genoeg van prijzen pakken, maar wel werkpunten te overwinnen

Een nieuwe jaargang van onze voetbalcompetitie dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u beurt. Vandaag als laatste aan de beurt: Antwerp FC, de landskampioen.

Vorig seizoen

Paul Gheysens lokte met Mark van Bommel en Marc Overmars twee grote namen naar Antwerpen om de sportieve lijnen te gaan uitzetten. Dat rendeerde sneller dan verwacht met een historische 27 op 27. Het voetbal was op dat moment nog niet altijd sprankelend, maar Antwerp ging zich wel enorm doorontwikkelen.

De vroege Europese uitschakeling stelde de Great Old in staat om te focussen op de andere competities. Het spel werd enkel beter naarmate het seizoen vorderde en Van Bommel smeedde steeds meer een hechte groep. Ook met een prima evolutie bij enkele talentvolle youngsters, met de ontbolstering van Vermeeren als uitschieter.

© photonews

Voorts leunde Antwerp op sluitstuk Butez, een sterk centraal duo en op Janssen om het vooraan af te maken. Het winnen van de beker zorgde nog eens voor een ferme boost. De blitzstart in de play-offs deed het geloof in de titel helemaal oplaaien. Er was wel een rake knal van Alderweireld nodig in de 94ste minuut in Genk om die binnen te halen.

Transfers

Heel erg jonge inkomende transfers tot dusver met Senne Lammens, Jacob Ondrejka en George Ilenikhena. Lammens is de back-up van Butez zolang die op de Bosuil blijft. Ondrejka beschikt over het potentieel om in het offensieve compartiment een belangrijke rol te spelen. De 16-jarige George zal met mondjesmaat gebracht worden.

© photonews

Dwomoh wordt opnieuw uitgeleend, voor enkele andere teruggekeerde huurlingen moet nog een oplossing gevonden worden. De Sart vertrok definitief naar RWDM. Antwerp moest ook afscheid nemen van Pacho, Gerkens, Miyoshi en Stengs. Dat is niet min. Met Haroun en Fischer hingen twee spelers hun schoenen aan de haak.

Er zit zeker nog wel wat in de pijplijn. Zo wil Antwerp graag Mandela Keita definitief overnemen van OHL. Afwachten of met hem wel lukt wat finaal mislukte bij Calvin Stengs. Daarnaast wordt ook de Nigeriaan Ejuke genoemd als transfertarget.

Voorbereiding

Het gelijkspel tegen Lierse Kempenzonen (1-1) en de nederlaag tegen AEK (0-3) was geen denderend begin. Er werd dan wel nipt met 0-1 gewonnen van Hertha Berlijn. Het hoogtepunt van de voorbereiding was het veroveren van de Supercup, al stond het na 90 minuten 1-1 tegen KV Mechelen. Antwerp won de penaltyserie met 5-4.

Vooruitzichten

De eerste prijs is dus al binnen. Wat dat betreft gaat Antwerp verder waar het vorig seizoen mee eindigde, maar bij elk van de behaalde prijzen waren de marges klein. Er is het vertrek van Pacho en Stengs om mee rekening te houden en de weinige alternatieven voor Janssen. Als die er niet bij is, gaat het scorend vermogen naar beneden.

© photonews

De landskampioen en bekerhouder een titelfavoriet noemen zou dus zeker een brug te ver zijn. Wel is het nog altijd goed bewapend om opnieuw mee te strijden voor de titel en kan het verder bouwen op wat er vorig seizoen al stond. Hoe groot de titelkansen zijn, hangt ook mede af van wat nog beweegt in augustus qua transfers.