Nieuwe coach RWDM heeft iets te zeggen over de moeilijke omstandigheden waarin hij moet beginnen

Claudio Caçapa heeft niet de makkelijkste taak gekregen. De - voor ons - nog onbekende Braziliaanse trainer moet Vincent Euvrard opvolgen, die vorig seizoen RWDM naar 1A leidde en daarvoor bedankt werd met een ontslag. Eerst en vooral zal Caçapa de fans voor zich moeten winnen.

Die zijn niet blij na het ontslag van Euvrard, maar ze richten hun onvrede vooral op eigenaar en voorzitter, John Textor. "Ik begrijp dat de fans zich vragen stellen", zei Caçapa bij Bruzz. "RWDM is een historische club waar we respect voor moeten hebben."

"De fans zijn heel belangrijk voor een club als RWDM. Ik wil hen geruststellen en vragen om de club te blijven steunen. We zullen hen dit seizoen zeker nodig hebben", aldus de 47-jarige Braziliaan.

Veel kon hij zelf niet zeggen over het ontslag van Euvrard. "Ik heb heel veel respect voor 'Vince'. Hij leverde fantastisch werk met de promotie. Maar zulke zaken gebeuren nu eenmaal in het voetbal", klonk het.

Beginnen tegen Genk is dan ook geen cadeau. "Ik besef dat vier dagen niet ideaal is om de wedstrijd tegen Genk voor te bereiden. Natuurlijk moest mijn groep wat bekomen, dat is normaal. Maar mijn spelers draaiden de knop om en werken naar de wedstrijd toe. Het zal niet makkelijk worden."