Igor De Camargo duikt opeens terug op in België: hij verklaart zijn keuze voor RWDM

Igor De Camargo is sinds kort de assistent-trainer bij RWDM. Dat is een verrassing en hij ziet het zelf als een opportuniteit om zijn trainerscarrière te lanceren.

Een seizoen is Igor De Camargo al voetballer af. Opeens dook hij bij RWDM weer op. Bij zijn ex-club, waar hij ook zijn carrière afsloot, is hij opeens assistent-trainer.

"Dit is een mooie kans", zei De Camargo al op een persconferentie. Bij Het Belang van Limburg herhaalde hij dat nog eens. "Ik kan hier veel ervaring opdoen."

“Iedereen moet kilometers maken in het begin van zijn carrière", ging De Camargo verder. "En dat is nu ook wat ik echt wil. Het is een heel mooie 1e kans om te grijpen en ik wil hier als schakel tussen de spelers, de trainer en de club fungeren. Het is de bedoeling om iedereen zo goed mogelijk te helpen.”

Al zal het niet gemakkelijk worden. De aanloop van RWDM op het nieuwe seizoen verliep onrustig, maar De Camargo ziet potentieel: "Het is een club met veel geschiedenis en traditie en dat wil niet zeggen dat ze op dit moment niet willen en niet mogen groeien."