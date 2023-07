Antwerp mikt op Zweedse centrale verdediger die meteen inzetbaar is

Antwerp is zeker nog niet klaar op de transfermarkt. The Great Old wil nog een paar spelers kwijtraken en een paar posities versterken. Ook achteraan mikken ze nog op versterking. Voor de positie van centrale verdediger hebben ze nu een Zweed op het oog.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri wil Antwerp met Elfsborg onderhandelen over Gustaf Lagerbielke. De 23-jarige Zweed heeft één cap verzameld voor het nationaal elftal. Zijn marktwaarde wordt geschat op 1,2 miljoen euro. Hij heeft wel nog een contract tot 2025 bij Elfsborg waar hij in de huidige competitie al 14 matchen speelde en ook twee keer scoorde. Door het vertrek van Pacho is Alderweireld zijn vast maatje achteraan kwijt. In de Supercup speelde De Laet centraal en Antwerp heeft ook nog youngsters Zeno Van den Bosch en Kobe Corbanie achter de hand.