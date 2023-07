De Ketelaere leeft momenteel in onzekerheid, ondanks grote interesse in hem

Charles De Ketelaere leeft momenteel nog in onduidelijkheid over wat er met hem gaat gebeuren. Aan interesse geen gebrek, zoals eerder gemeld. Maar het is wachten op een signaal van AC Milan.

Zowel Atalanta als PSV willen hem graag binnenhalen. De Eindhovenaren zijn wel niet van plan om hem nu al definitief over te nemen, want de prijs die hij momenteel nog waard is geven ze nooit uit aan inkomende transfers. Wellicht willen ze hem huren met aankoopoptie. Bij Atalanta is er meer mogelijk aangezien ze zonet Rasmus Hojlund voor 75 miljoen euro aan Manchester United verkocht hebben. Maar beide clubs moeten ook wachten, want zelfs voor De Ketelaere is het niet duidelijk wat er met hem gaat gebeuren. AC Milan heeft immers nog niet aangegeven wat hun plannen zijn met de man waar ze vorig seizoen nog 35 miljoen voor betaalden aan Club Brugge. In de Italiaanse pers wordt er alvast gewag gemaakt dat hij weg zou mogen voor 28 à 30 miljoen. Het blijft dus onzeker...