Deila werpt licht op moeilijke situatie van één van zijn spelers: "Dan is de deur pas dicht"

Het is het seizoen van de waarheid voor Roman Yaremchuk bij Club Brugge. Blauw-zwart betaalde 17 miljoen euro aan Benfica vorig jaar, maar de Oekraïnse spits kon de verwachtingen nooit waar maken. Ronny Deila denkt hem wel nog aan het scoren te krijgen.

Yaremchuk kent een moeilijke periode. Het wil maar niet lukken om het doel te vinden en de situatie in zijn thuisland speelt natuurlijk ook door zijn hoofd. Deila heeft hem echter nog niet opgegeven. “Mijn deur staat ook altijd open voor iedereen", aldus de Noor in KVW.

Deila wil vertrouwen geven en krijgen. "Dan zal ik ook nooit deuren sluiten. Ja, dan heb ik het ook over Yaremchuk die ik intensief probeer opnieuw op niveau te krijgen. Zoals ik elke speler probeer beter te maken."

De Brugse trainer sluit echter niet uit dat hij nog vertrekt. "Roman is er nog niet, maar zolang hij nog speler is van Club Brugge zal ik blijven proberen. Zolang hij hier nog is, ja, de deur is pas dicht als hij zou vertrekken of uitgeleend worden, dat klopt.”