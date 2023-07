'Geen Anderlecht of Gent, maar transfervrije Belg is nu wel in beeld bij Standard'

Standard is nog altijd op zoek naar enkele versterkingen voor komend seizoen. Maar de middelen zijn beperkt en dus richten ze zich op goedkopere spelers.

Carl Hoefkens kreeg al heel wat versterkingen bij Standard, maar het gaat voornamelijk om jonge spelers, die einde contract waren. Zo kwamen onder meer Isaac Price (Everton) en Romain Mundle (Tottenham) naar Luik. Ook Zinho Vanheusden kwam een tweede keer op huurbasis naar Standard.

Met een gemiddelde leeftijd van 23,4 jaar is de kern van Standard ook bijzonder jong. Een ervaren pion lijkt dus meer dan welkom. En dat zou weleens Stef Peeters (31) kunnen zijn. De middenvelder zit sinds begin juli zonder club sinds zijn contract bij Eupen afliep.

Volgens La Dernière Heure was Peeters vorig weekend met zijn makelaar aanwezig tijdens de galawedstrijd tussen Standard en Hertha Berlijn. Of er ook al gesprekken geweest zijn tussen de speler en de club, is niet duidelijk.

Peeters was deze zomer al in beeld bij Anderlecht en KAA Gent, maar tot een contract kwam het niet. Peeters heeft in België al een verleden bij Racing Genk, STVV, Zulte Waregem en Cercle Brugge.