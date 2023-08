OFFICIEEL: Club Brugge heeft doublure voor Simon Mignolet beet

Wat er eerder al zat aan te komen, is nu ook realiteit. Club Brugge heeft met Nordin Jackers haar doublure voor Simon Mignolet beet.

Met het uitvallen van Joe Bursik en het vertrek van Senne Lammens was Club op zoek naar een tweede doelman. Die heeft het gevonden in Nordin Jackers (25) van OHL. De Belgische keeper moet de strijd aangaan met Brugs jeugdproduct Nick Shinton als nummer twee onder de lat bij blauw-zwart.

"Jackers is een Belgisch jeugdinternational en een product van de Genkse keepersschool. In het seizoen 2021-2022 was hij kapitein van SK Beveren in de Challenger Pro League waarna hij de stap naar OH Leuven maakte", klinkt het op de site van de Bruggelingen.

Jackers zal voor één seizoen worden geleend van Oud-Heverlee Leuven.