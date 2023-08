Anderlecht mag Suarez en Biglia dankbaar zijn voor belangrijke transfer: "Ik mag ze altijd bellen"

De wedstrijd tegen Antwerp komt waarschijnlijk nog te vroeg, maar bij paars-wit kijkt iedereen uit naar het debuut van Luis Vazquez. De Argentijn wil het pad van zijn Argentijnse voorgangers volgen en die hadden ook iets te maken met zijn keuze voor Anderlecht.

Vazquez kwam een dikke week geleden aan in Brussel en heeft intussen ook zijn werkvergunning gekregen. Maar hij kampt nog met een fysieke achterstand. De kans is klein dat hij zondag al in de wedstrijdselectie zit, maar tegen STVV zou hij erbij moeten lopen.

Gezien zijn speelstijl is zijn fysieke paraatheid cruciaal. "Ik loop graag, zet druk en wil in een hoog tempo spelen", laat hij weten bij Mauve TV. In de reportage vertelt hij ook dat Matias Suarez, Lucas Biglia en Nicolas Frutos een rol speelden in zijn transfer.

Hij wou dan ook absoluut naar Europa. "Anderlecht is een mooie ploeg. Ik ken de Argentijnen die hier speelden en wil hetzelfde als zij bereiken. Ik ken Biglia, Suarez en Frutos. Zij spraken met mijn manager en hebben gevraagd hoe het ging. Zo zijn de gesprekken tot stand gekomen. Ze zeiden ook dat ik ze altijd mocht vragen om hulp."