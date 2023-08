Anderlecht schakelt snel en wil Bundesliga-clubs te snel af zijn voor nieuwe (dure) middenvelder

Anderlecht heeft conclusies getrokken uit de wedstrijd van vrijdag tegen Union. Het wil een nieuw middenveld. Paars-wit hoopt Amadou Diawara deze zomer nog verkocht te krijgen en heeft zijn oog op een nieuwe verdedigende middenvelder laten vallen.

Diawara voldoet niet en kost Anderlecht heel veel. Daarom kijken ze naar andere opties. Volgens HLN ligt Ardon Jashari in de bovenste schuif. De Zwitserse middenvelder speelt bij FC Luzern, waar hij ook zijn opleiding genoot en aanvoerder is.

Jashari verzamelde al twee caps voor Zwitserland en zat in de selectie op het WK in Qatar. Anderlecht zal wel diep in de zakken moeten tasten, want zijn marktwaarde wordt geschat op 7,5 miljoen euro en hij heeft nog een contract tot 2026.

Ook enkele Bundesliga-clubs tonen interesse en Anderlecht wil snel handelen om hem binnen te halen. De stevige linkspoot is fysiek ook in orde en miste de voorbije seizoenen amper een match.