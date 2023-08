Belgisch toptalent herstelt na zeldzame ziekte: "Zeker gedacht dat ik een kruis over mijn carrière kon maken"

De lijdensweg van Daouda Peeters zit er quasi op. En dat hij afgezien heeft... Tijdens zijn uitleenbeurt aan Standard kreeg hij opeens te maken met verlammingsverschijnselen. Er werd een zeldzame zenuwziekte vastgesteld bij de middenvelder die nog steeds eigendom is van Juventus.

Het begon in zijn tenen, maar breidde zich steeds verder uit. “Als ik nu terugkijk op die hele periode, dan besef je pas hoe serieus de ziekte is geweest. Het is vreemd om als jonge voetballer ineens te beginnen twijfelen of je ooit nog wel een wedstrijd zal kunnen spelen", blikt hij terug in GvA.

Dit seizoen wordt hij uitgeleend aan FC Südtirol, een Italiaanse tweedeklasser. "Ik ben enorm blij dat ik op dit moment al op Serie B-niveau kan herstarten. Ik voel dat ik dicht bij mijn niveau van voor mijn blessure sta."

Peeters heeft uiteraard moeilijke momenten beleefd, want niemand kon hem zeggen wanneer het beter zou beginnen gaan. "Op een gegeven moment heb ik zeker gedacht dat ik een kruis kon maken over mijn carrière. Elke dag geraakte een groter deel van mijn lichaam verlamd: tenen, voeten, dan quadriceps tot de heup."

Intussen zijn die verschijnselen weg, maar de revalidatie was lang. Nu hoopt hij het allemaal achter zich gelaten te hebben en zich weer te kunnen concentreren op zijn carrière.