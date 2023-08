Twee Belgische clubs heel concreet voor transfer van de neef van Erling Haaland

De transferzomer van de Belgische clubs zit er bijlange nog niet op. Veel clubs zoeken nog naar specifieke profielen. Het meest gezocht: een spits. En waarom dan geen nemen met heel goeie genen? Jonathan Braut Brunes staat op het lijstje van twee Belgische eersteklassers.

Doet de naam niet meteen een belletje rinkelen? De 22-jarige Noor is de neef van Erling Braut Haaland. Hij speelt momenteel Stromgodset en scoorde dit seizoen al vijf keer in 15 wedstrijden in de hoogste klasse.

Zowel OH Leuven als KV Kortrijk zoeken nog een diepe spits en worden door het plaatselijke Nettavisen gelinkt aan de schutter. De twee profclubs worden ook genoemd als het meest concreet.

Hij zou ongeveer 1,7 miljoen euro moeten kosten. Als hij evenveel scoort als zijn bekend familielid is hij alvast een goeie investering.