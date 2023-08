Xavi bevestigt vertrek van sterkhouder naar PSG én steekt zijn teleurstelling én verontwaardiging niet onder stoelen of banken

Xavi Hernandez baalt. De coach van FC Barcelona ziet met lede ogen aan hoe Ousmane Dembélé op het punt staat om te vertrekken. En dat laat hij ook duidelijk merken.

Het verhaal van Ousmane Dembélé bij FC Barcelona leek een jaar geleden helemaal geschreven. Onder Xavi Hernandez vond de middenvelder zijn niveau van weleer helemaal terug.

En dat heeft PSG gezien. De Franse grootmacht wil de 37-voudig Frans international naar Parijs halen. Meer zelfs: enkel op clubniveau is er nog geen akkoord.

© photonews

“Dembélé heeft een voorstel van PSG op zak”, bevestigt ook Xavi in de Spaanse media. “En er is helemaal niets dat we kunnen doen. De cijfers in dat voorstel liggen simpelweg niet binnen onze mogelijkheden.”

Ousmane Dembélé heeft me gezegd dat hij naar PSG zal vertrekken

Al steekt de coach van FC Barcelona zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. “Ik ben teleurgesteld in hem. We hebben goed voor hem gezorgd, hé. Wat hij me heeft gezegd? Dat hij met Luis Enrique (coach van PSG, nvdr.) heeft gesproken en beslist heeft om te vertrekken.”