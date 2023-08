Uitblinker van Union tegen Anderlecht had plannen: "Als Geraerts was gebleven, overwoog ik een transfer"

Dennis Eckert Ayensa maakte tegen Anderlecht al een mooie goal. De Duitser komt weer boven water nadat hij vorig seizoen amper kansen kreeg. Het scheelde dan ook niet veel of hij was vertrokken.

Karel Geraerts zag het niet echt in hem. "Na mijn blessures heb ik hard getraind om terug te keren. Maar het team draaide goed en de trainer zag geen reden om veel te veranderen. Ik wou het team helpen, maar ik kreeg geen kans", vertelt hij bij HLN.

De frustratie groeide en hij sprak zijn management aan. "Ik belde met mijn makelaar: ‘Ik ben geen speler om het hele seizoen in de tribune te zitten.’ En ik vertelde de club dat ik een aanbod van een andere club zou overwegen als de trainer (Karel Geraerts, red) zou blijven."

Met Alexander Blessin heeft hij nu wel een coach die in hem gelooft. "Ik sprak de voetbaltaal dat ik dit niveau in België aankan. Om iets in detail uit te leggen is het wel makkelijk dat we beiden Duits spreken. Ik voelde vertrouwen in mij. En dat wil ik nu met goals terugbetalen."