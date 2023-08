Antwerp-supporter geraakt vermist: club en politiediensten doen op iedereen een beroep om te helpen

De Antwerp-familie zit met zorgen: een supporter van de Great Old is vermist geraakt. De politie is naar hem op zoek en de club doet zijn deel in het verspreiden van de oproep tot hulp.

Bart Luyckx, een 48-jarige man uit Mortsel, is in zijn eigen stad verdwenen. De man werd voor het laatst gezien op donderdag 3 augustus. De Politie Antwerpen is naar hem op zoek en gebruikt ook sociale media om aan eventuele getuigenissen te geraken.

Gezien de betrokkenheid van de man bij zijn favoriete voetbalclub, delen ze ook bij Antwerp het bericht in de hoop dat het iets oplevert. "Gelieve uw getuigenissen uitsluitend door te geven per mail op het adres opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800 30 300", klinkt het.

ℹ️ De politie is op zoek naar de vermiste (RAFC-supporter) Bart Luyckx (48) uit Mortsel.



"Bart is 1m83 lang en slank gebouwd", staat in het opsporingsbericht te lezen. "Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe regenjas van het merk "Jack Wolfskin", een lichtpaarse bermuda en zwarte schoenen van het merk "Jack Wolfskin.""