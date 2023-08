Marc Brys wil een ander OHL zien tegen RWDM: "We klapten dicht"

OHL speelde vorige week na een bijzonder matige pot voetbal 1-1 gelijk tegen Charleroi. Voor de wedstrijd tegen RWDM zet Marc Brys zijn troepen alvast op scherp.

De coach van OHL zag dat zijn jongens het moeilijk hadden vorig weekend. “Na de 1-0-achterstand en de rode kaart voor de thuisploeg klapten we dicht. We moeten komende wedstrijd met meer vertrouwen spelen", staat er op de clubwebsite te lezen.

Wel positief: Nederlander Ezechiel Banzuzi dwong meteen zijn eerst basisplaats af. “Ook de andere jongens doen hun uiterste best en lopen over van motivatie.”

De spelers zullen alvast vurig aangemoedigd worden. Er is namelijk een nieuw 'sfeervak' in tribune 2. “Alle jongens kijken ernaar uit om weer in ons eigen stadion te voetballen. We hopen dat de supporters ons opnieuw een heel seizoen lang vooruit gaan stuwen. Dat de spelers nu langs twee kanten steun krijgen, gaat ze nog meer motiveren", besluit Brys.