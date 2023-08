Opmerkelijk: verrassende 'Belgische' WK-klant kiest voor avontuur in Amerika

Vorig jaar was hij nog actief op het WK in Qatar. Nu heeft hij een heel andere bestemming voor zichzelf gevonden.

Liam Fraser was misschien wel dé 'Belgische' verrassing op het WK 2022 in Qatar. De speler van Deinze was er bij voor Canada.

Vanuit 1B naar het WK, dat hadden er weinigern verwacht. Maar de middenvelder maakt al langer dan vandaag indruk.

Afgelopen seizoen was hij goed voor 37 wedstrijden bij de club uit de Challenger Pro League. Nu kiest hij voor andere oorden.

Deinze en Dallas zijn eruit geraakt voor een toptransfer. De middenvelder trekt zo naar de MLS. In 2022 haalde Deinze hem zelf op bij Toronto.