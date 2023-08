'Alle records gebroken: ex-speler KV Mechelen gaat 1B-club verlaten voor 12(!) miljoen euro'

Helemaal officieel is het nog niet, maar de deal is nakend. En het wordt een transfer die alle records zal breken.

Lommel SK is sinds ze zijn overgenomen door de City Group van onder meer Manchester City een bijzondere club geworden. En daar horen grote transfers bij.

Nu lijken ze ook echt te gaan uithalen met een knaller van een recordbedrag. Vinicius Souza gaat de club namelijk verlaten. Dat heeft Het Belang van Limburg aangekondigd en is in de wandelgangen bevestigd.

12 miljoen euro

Volgens de krant zal met de deal een bedrag van liefst twaalf miljoen euro gemoeid zijn. Dat wordt een absoluut recordbedrag voor 1B.

In oktober 2020 haalde Lommel Vinicius Souza binnen voor om en bij de 2,5 miljoen euro. De verdedigende middenvelder speelde in drie seizoenen amper 19 matchen voor de 1B-club, want hij werd achtereenvolgens aan KV Mechelen en Espanyol uitgeleend.

Nu wordt hij verkocht aan Sheffield United. Normaal gezien wordt hij dinsdag voorgesteld.