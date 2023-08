Referee Department verbaast met uitleg (of gebrek eraan) over VAR-moment in Anderlecht - Antwerp

RSC Anderlecht haalde het met het kleinste verschil van Royal Antwerp FC. Achteraf ging het onder meer over twee belangrijke VAR-beslissingen.

Vlak voor de rust kreeg RSC Anderlecht een penalty na een fout van Alderweireld op N’Diaye. De speler van paars-wit ging heel makkelijk neer.

Zowel Wesley Sonck zondag als René Vandereycken maandag hadden toch wel wat twijfels over de legitimiteit van de elfmeter. En dus was het uitkijken naar het Referee Department en hun mogelijke mening.

© photonews

In "Under Review" wordt er echter met geen woord gerept over de strafschop. Omdat er geen VAR-tussenkomst kwam vermoedelijk, maar het is dus wel bijzonder dat er geen uitleg komt.

Stilte

Ook over de afgekeurde goal van Ekkelenkamp was er achteraf wat twijfel, omdat Patris de bal ook nog raakt in die fase. Dat was volgens Vandereycken wel een terechte beslissing.

Het Referee Department is daar bij monde van scheidsrechtersbaas Layec ook in meegegaan. Hij spreekt over een terechte beslissing: "Het is logisch."

An explanation on the disallowed goal during #ANDANT pic.twitter.com/WCxoFmya32 — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) August 7, 2023