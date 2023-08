Rode Duivel heeft concrete interesse en kan zich weer veel dichter bij huis in de kijker spelen

Michy Batshuayi heeft het de voorbije seizoenen niet slecht gedaan bij Fenerbahçe, maar Turkije is natuurlijk ver weg van zijn familie. De spits had zijn manager opdracht gegeven om iets dichter bij huis rond te kijken en daar is nu iets uit de bus gevallen.

Hij kan immers naar RC Lens, club uit de Ligue 1. De Fransen zijn de onderhandelingen met Fenerbahçe al gestart. In Turkije heeft de Rode Duivel nog een contract voor één jaar, maar de club heeft ook een eenzijdige optie om dat met nog een jaar te verlengen. Dat maakt de onderhandelingen er niet makkelijker op, want de veelscorende spits is nog altijd zo'n 10 miljoen euro waard. En Fenerbahçe wil de man die in 34 matchen 22 keer scoorde niet zo makkelijk laten vertrekken.