Bakayoko legt de lat heel hoog voor zichzelf na topprestatie in voorronde Champions League

Johan Bakayoko was gisterenavond één van de uitblinkers in de wedstrijd tussen PSV en het Oostenrijkse Sturm Graz. PSV won met 4-1 en Bakayoko gaf een assist en was constant gevaarlijk. Hij had echter ook zelf moeten scoren, een werkpunt.

PSV kende weinig problemen met de Oostenrijkers. "Als je kijkt naar hoeveel het had kunnen worden, dan kunnen we niet blij zijn. We hadden acht of negen keer kunnen scoren", zei Bakayoko achteraf. "Vier keer scoren is natuurlijk goed, maar als je kijkt naar wat het had kunnen worden, kan het beter."

Het zal zijn trainer, Peter Bosz, deugd doen om dat te horen, want ook die was kritisch voor zijn ploeg. "We hebben een trainer die de mindset boost en hij weet heel duidelijk wat hij wil. Hij straalt vertrouwen uit en zegt waar het op staat, dat vind ik goed. We waren in de eerste helft slordig en hebben in mijn ogen een paar keer dom balverlies geleden. Als we kampioen willen worden, moeten we uitstralen dat álles goed moet zijn."

Bakayoko zelf heeft hoge verwachtingen voor zichzelf onder Bosz. "Mijn positie is wat veranderd, waardoor ik beter mijn kwaliteiten kan benutten. Hoe hoger ik op het veld kom, hoe vaker ik kansen krijg. Mijn kwaliteiten liggen in acties maken, assists geven en afmaken."