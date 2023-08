Deila blijft optimistisch, maar voelt bui al hangen: "Hoelang kan je een oudere speler zekerheid geven?"

Mats Rits lijkt Club Brugge deze zomer te zullen verlaten. Union en Anderlecht trekken aan de mouw van de middenvelder, maar Ronny Deila zou het hem liefst van al gewoon houden.

"Hij kent de club, hij kent de omgeving. Hij won veel als speler en weet ook wat er nodig is om te winnen. Maar hij wordt ouder. De vraag is dan: hoelang kan je een oudere speler zekerheid geven? Dat is niet alleen mijn beslissing, maar ook die van de club", bereidt de coach zich voor op een eventueel vertrek.

Hoe dan ook wil hij de 30-jarige Rits graag aan boord houden. "Of ik hem wil houden? Ik wil hem het liefst houden. Het is een speler die op veel manieren belangrijk is voor Club Brugge, op en naast het veld."

Deila ziet hem in ieder geval niet graag naar een concurrent gaan. Union en Anderlecht vechten om de handtekening van de defensieve middenvelder. "Dat maakt me zeker niet gelukkig. Ik zou hem liever naar de Premier League laten gaan, maar dat is geen optie. We moeten kijken wat het beste is voor Club Brugge, op de lange en korte termijn. Hij moet zeker niet weg, maar op ons middenveld is er ondertussen heel veel concurrentie.