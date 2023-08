En nog eentje! Kompany wil basisspeler van Rode Duivels naar Burnley halen

Vincent Kompany zijn koopwoede bij Burnley is bijlange nog niet over. De manager van The Clarets heeft een opvallende transferstrategie: vooral spelers halen die hij al kent. Zo heeft hij zijn oog laten vallen op een Rode Duivel.

Kompany wil Dodi Lukebakio overtuigen om naar de Premier League te komen. Volgens journalist Sacha Tavolieri werd er al een bod bij Hertha Berlijn ingediend van 11 miljoen euro plus nog 2 miljoen aan bonussen. Lukebakio is onder Domenico Tedesco een basisspeler geworden bij de Rode Duivels en liet al aardige dingen zien als rechtsbuiten. Hij degradeerde vorig seizoen met Hertha Berlijn uit de Bundesliga, maar was er wel zowat de enige speler op niveau. Hij heeft er nog een contract voor één jaar. Lukebakio zelf twijfelt, want hij wil naar een club waar er geen degradatiezorgen zijn, dat heeft hij nu wel genoeg gehad. Kompany is echter een stevig team aan het bouwen en met zijn prestaties van vorig seizoen wil hij zijn landgenoot overtuigen.