OFFICIEEL: Keita keert terug naar Antwerp, maar... stamnummer één huurt middenvelder opnieuw van OHL

Mandela Keita vervolgt zijn avontuur bij Antwerp FC. Opvallend: in tegenstelling tot eerdere berichten gaat het opnieuw om een huurconstructie.

Mandela Keita was vorig seizoen één van de absolute sterkhouders van Antwerp FC. The Great Old huurden de middenvelder van OH Leuven, maar beslisten na het seizoen om de aankoopoptie van tien miljoen euro niet te lichten. De reden: het bedrag was te hoog.

De voorbije weken werd duchtig onderhandeld en… gaat Keita opnieuw voor de landskampioen voetballen. Ondertussen is de deal ook officieel gemaakt. Al is het héél opvallend: het gaat wederom om een huur.

In de overeenkomst zit deze keer een verplichte aankoopoptie opgenomen. Antwerp zal op het einde van het seizoen een bedrag tussen zeven en acht miljoen euro ophoesten voor Keita. Uiteindelijk zal hij een contract tot medio 2027 tekenen op de Bosuil.