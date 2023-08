KAA Gent scherpt ambities aan met nieuwe straffe deal om sterkhouder te vervangen

KAA Gent wil er in het nieuwe seizoen helemaal staan. En daarbij hebben ze nu een nieuwe aanwinst beet.

Bij KAA Gent houdt men rekening met het vertrek van Alessio Castro-Montes. En dus gingen ze aan de slag op zoek naar een opvolger.

Die hebben ze nu gevonden in de naam van Archibald "Archie" Brown. Hij komt over van het Zwitserse Lausanne Sports.

De 21-jarige Britse linkerflankspeler tekende een contract voor vier seizoenen bij de Buffalo's. Ze geloven dus volop in een toekomst voor de jongeling.

Complete speler

"Archie is een speler die we afgelopen seizoen hebben gevolgd in de Zwitsere tweede klasse. Hij speelde eerst als centrale verdediger en stapte daarna snel over naar de linksbackpositie. Voor ons is hij een optie op beide posities", aldus Samuel Cardenas op de webstek van de Buffalo's.

De head of scouting is vol lof voor de nieuwe aanwinst: "Archie heeft alle kwaliteiten om hier te slagen: hij is een complete speler, snel, atletisch, een solide verdediger en technisch erg sterk met dynamiek en aanvallende impulsen."