Lavia kent nieuwe club: Liverpool en Chelsea in ware transferoorlog verzeild geraakt

Liverpool en Chelsea zijn in een ware transferoorlog verzeild geraakt. Voor Roméo Lavia en Moises Caicedo proberen beide clubs elkaar de loef af te steken.

Eerder probeerde Liverpool Caicedo voor de neus van Chelsea weg te kapen. Met Brighton had het een akkoord voor een transfer van maar liefst 127 miljoen euro, maar de ex-Beerschotspeler wil zelf liever aan de slag bij Chelsea. Of The Blues het astronomische bod van The Reds zal evenaren, is nog maar de vraag.

Chelsea wil in ieder geval een dubbelslag te slaan en wil Liverpool een koekje van eigen deeg geven. Lang leek Roméo Lavia op weg naar Liverpool, maar volgens het Engelse Sky Sports zou Chelsea dichtbij een overeenkomst staan met Southampton voor de Belgische middenvelder. Een persoonlijk akkoord is al in kannen en kruiken.

Kortom: Chelsea lijkt Liverpool de loef af te steken voor twee talentvolle en veelbelovende middenvelders. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd...