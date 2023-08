Ook Tedesco onder de indruk: in september krijgen we wellicht een nieuwe Rode Duivel uit de JPL te zien

't Is nog een kleine maand vooraleer de Rode Duivels weer bij elkaar komen voor de EK-kwalificatiematchen tegen Azerbeidzjan en Estland. In de selectie van Domenico Tedesco zal er dan waarschijnlijk een nieuwe spits te bewonderen zijn.

Sinds hij bondscoach is geworden, bekijkt Tedesco enorm veel matchen in de Belgische competitie. Sinds het begin van het seizoen heeft hij nog geen match van KAA Gent gemist, want hij heeft zijn oog laten vallen op Hugo Cuypers.

Die was al sinds februari in beeld bij de nationale ploeg, maar kreeg tot nu toe geen definitieve oproep. Dat lijkt te gaan veranderen, want Cuypers ligt in de balans met Michy Batshuayi. Uiteraard heeft Batshuayi zijn verdiensten voor de Duivels, maar het is niet de man die de druk gaat zetten die Tedesco wil.

Cuypers heeft dat wel. Het is een werkpaard dat ook nog eens vlot scoort. De 26-jarige spits van Gent scoorde voor seizoen maar liefst 34 keer in 56 matchen en heeft dit seizoen ook al vijf keer de netten gevonden in 4 wedstrijden.