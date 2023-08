Ruud Vormer doet bekentenis over nieuw seizoen: "Dat heb ik nooit echt boeiend gevonden"

Zulte Waregem opent het seizoen in de Challenger Pro League op zondag. Francs Borains is de eerste tegenstander voor Ruud Vormer en co.

Tegen alle verwachtingen in koos Ruud Vormer toch voor een verlengd verblijf, ondanks de degradatie, bij Zulte Waregem. Of de ploeg klaar is voor het nieuwe seizoen is een heel moeilijke vraag voor de Nederlander.

“Iedereen zegt dat wij de titel moeten pakken en natuurlijk willen we dat ook, maar het is niet dat we zomaar eventjes kampioen zullen worden. Maar wees gerust: we zullen ons stinkende best doen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De verwachtingen zijn hoog, maar daar heeft Vormer helemaal geen probleem mee. Die druk, daar houdt de Nederlander wel van.

Van iets anders wil hij dat niet doen. “In het begin was het wel even wennen. Die oefenmatchen tegen kleinere clubs vind ik nooit echt boeiend, maar ik heb er echt zin in. Ik zet mezelf inderdaad zwaar onder druk, maar anders was ik beter gewoon gestopt met voetballen.”

Vormer vindt voetballen nog altijd veel te leuk om nu al te stoppen. Ook de hartelijke omgang bij Essevee heeft hem aangemoedigd om verder te doen en te blijven.