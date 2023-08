Twee jaar geleden nog bij Beerschot, maar transfer maakt hem één van de duurste spelers in de Premier League

Moises Caicedo werd ooit een jaar gehuurd door Beerschot, maar lang duurde dat verhaal niet. Nu lijkt hij op weg om één van de duurste inkomende transfers aller tijden te worden in de Premier League.

Brighton hield al een tijdje het been stijf naar Liverpool. Met een nieuw bod van liefst 127 miljoen euro zou Brighton nu toch overstag gaan om Caicedo te laten vertrekken.

Chelsea had eerder al een bod gedaan van 95 miljoen euro. Volgens Transfermarkt is de 21-jarige middenvelder op dit moment 75 miljoen euro waard.

Chelsea zou zijn pijlen door het vertrek van Caicedo naar Liverpool nu volledig op Roméo Lavia leggen. Ook Liverpool was geïnteresseerd in de Rode Duivel. Zijn prijs zou op ongeveer 58 miljoen euro uitkomen.

Sky Sports schrijft dan weer dat Caicedo twijfelt aan een transfer naar Liverpool en voorlopig nog in Londen zou blijven. Jurgen Klopp bevestigde ondertussen dat beide clubs een akkoord hebben over de Ecuadoriaan.

BREAKING: Liverpool submitted their official bid for Moisés Caicedo tonight and Brighton are set to accept! 🚨🔴#LFC bid, set to break English transfer record — up to £110m total fee.



Moisés Caicedo will become Liverpool player on Friday, if all goes to plan. pic.twitter.com/cjZV2te10g