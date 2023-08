Analist ziet Gent meestrijden voor de titel: "Dat maakt een wereld van verschil"

Zowel in de competitie als in Europa maakte KAA Gent al indruk. Analist Wim De Coninck ziet dat het huidige team kan meestrijden voor de hoogste eer, maar... de mercato kan nog roet in het eten gooien.

De Buffalo's scoren aan de lopende band en spelen heel mooi voetbal. "Dit AA Gent kan echt wel kampioen worden", analyseert De Coninck in Het Nieuwsblad. "Natuurlijk zijn ze twee jaar op rij op de vijfde plaats geëindigd en één keer wonnen ze de Beker van België. Nu hebben ze echter een goede start beet en dat maakt een wereld van verschil." Het draait allemaal zoals het hoort. "Kums dirigeert als nooit tevoren. De Sart en Hong zijn ontzettend sterk op dreef. Toch moet je realist blijven: een vertrek van Orban zou wel een grote impact hebben. Tissoudali is nu nog niet klaar voor het grote werk." Dat is het grootste twijfelpunt, want Tottenham lijkt te gaan doordrukken voor de Nigeriaanse wonderboy. "Vanhaezebrouck verwacht dan nog wel een handvol versterkingen, maar uiteindelijk zal er veel afhangen van het dossier-Orban, want het spitsenduo Cuypers-Orban is fenomenaal. In België vind je geen beter duo."

