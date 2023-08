Genk zit ineens zwaar in de problemen: Vrancken moet oplossing vinden voor cruciale positie

Alsof de duivel ermee gemoeid is. Matias Galarza was net bezig zich in de basis bij Genk te knokken, maar de Argentijn heeft een blessure opgelopen en zal een hele tijd aan de kant staan.

Galarza kreeg in de Europese wedstrijd tegen Olympiakos een tik tegen de enkel en dat had grotere gevolgen dan eerst gedacht. Hij kon immers nog doorspelen na de rust, maar vroeg uiteindelijk wel zijn wissel aan rond het uur.

De enkel was de afgelopen dagen zwaar gezwollen en dat maakte het onmogelijk om een juiste diagnose te stellen. Het is wachten op de scan, maar zeker is dat hij een hele poos buiten strijd zal zijn.

Galarza verving de eveneens geblesseerde Heynen op het Genkse middenveld. Ook die is nog een tijd out en dus zal Wouter Vrancken dieper in zijn kern moeten tasten. Ouattara komt zo hoogstwaarschijnlijk in de ploeg.