Trainer van Cercle Brugge tegen KRC Genk: "Vooral dat is me bijgebleven na Charleroi"

Cercle Brugge krijgt zondagmiddag in het Jan Breydelstadion KRC Genk over de vloer. De vice-kampioen is moeilijk aan het seizoen begonnen.

In vijf officiële wedstrijden dit seizoen wist KRC Genk nog maar één keer te winnen. Coach Muslic van Cercle Brugge wil er niet al te veel aandacht aan besteden.

“Maar we moeten realistisch blijven”, klinkt het op de website van groenzwart. “We ontmoeten een fantastische ploeg dat met Wouter Vrancken een erg goede coach heeft. Genk is fysiek bijzonder sterk en ze beschikt over heel wat snelheid in de ploeg, met voorin heel wat aanspeelmogelijkheden.”

“Op de vorige speeldag won Eupen met wat geluk op bezoek bij Genk. Zeker in de eerste helft hadden ze heel wat kansen om minstens langszij te komen. Donderdag volgde voor hen dan een moeilijke Europese verplaatsing naar Olympiakos. Na een desastreuze start hebben ze de schade kunnen beperken, met het oog op de terugmatch. Het is een enorme uitdaging voor ons.”

Toch gelooft Muslic in de kansen van Cercle. “We beschikken zeker over voldoende wapens om Genk uit te dagen en wat mij vooral bijblijft na de voorbije match tegen Charleroi is dat we die wedstrijd gecontroleerd hebben. Defensief zat het goed. Ik merk een enorme verbetering.”

“De voorbije vier, vijf matchen in de competitie - als ik daar de clean sheets bij reken van vorig seizoen tegen Westerlo en Standard - hebben we slechts één goal geïncasseerd. Verdedigend zijn dat toch bemoedigende statistieken om zondag in eigen huis Genk te ontvangen.”