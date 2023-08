Was deze man een pr-stunt van John Textor? Hij antwoordt zelf: "Ik moet enkel naar mezelf kijken"

Igor De Camargo voelt zich thuis in het Egmond Machtensstadion, ondanks dat hij er maar één seizoen speelde. De Braziliaans-Belgische spits heeft een goeie band met het Brusselse publiek. Na het ontslag van Thierry Dailly en Vincent Euvrard leek zijn komst echter sterk op een goedmakertje.

De Camargo is populair in Molenbeek en John Textor leek met zijn komst vooral een pr-stunt te willen realiseren. “Mensen mogen denken wat ze willen", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Mijn job hier is een dikke kans voor mij, Igor, om mijn trainerscarrière te beginnen. De manier waarop Euvrard is moeten vertrekken, daar kan ik niets aan doen."

Hij zegt ook dat Textor zich niet moeit met het sportieve. "De coach heeft het laatste woord. Dat met Euvrard was misschien een manoeuvre van Textor, maar ik kijk er op een andere manier naar. Ik kijk naar mezelf, en ik móét naar mezelf kijken."

"Ik was gewoon gestopt en had geen club. Had ik dan nee moeten zeggen? Ik ben hier nu T3. Als ze morgen, volgende maand of volgend jaar niet content van mij zijn, moeten ze me maar buitenzetten. Ik heb mijn leven in Brazilië. Dan pak ik mijn valies weer. Iedereen weet hoe ik in elkaar zit. Die 22 jaar spreken voor zich.”