Wat met Anderlecht-jeugdproduct dat vorig seizoen nog betiteld werd als 'man waar we ploeg rond bouwen'? Uitleenbeurt lijkt oplossing

Vrijdag waren we nu toch benieuwd waarom Marco Kana niet in de selectie zat van Brian Riemer. De 21-jarige verdedigende middenvelder lijkt straks uit de boot te vallen. Nochtans had Riemer vorig seizoen grote woorden voor hem over.

Dit moest het seizoen van Kana worden, maar blijkbaar hebben de veelvuldige blessures van de middenvelder de sportieve leiding doen twijfelen. Daarom wordt er nu dus naar een nieuwe verdedigende middenvelder uitgekeken, wat betekent dat Kana weer niet op veel minuten zal kunnen rekenen. "Kana is een fantastische voetballer en iemand die hart en ziel geeft voor Anderlecht", zei Riemer vorig seizoen nog. "Een jongen waar we een team kunnen rond bouwen." Zijn veelvuldige afwezigheden hebben die uitspraken achterhaald gemaakt. Want waar zet je straks Kana als je nog Diawara, Ashimeru, Leoni en mogelijk Rits hebt. Dat zijn er wel heel veel voor twee posities. Dus de oplossing lijkt om hem straks uit te lenen of zelfs te verkopen. Al zit hij dit weekend waarschijnlijk wel in de selectie. "Hij had wat minuten nodig", aldus Riemer. En die kreeg hij met de beloften in de oefenmatch tegen Mons. "Hij is nu volledig fit en ready to go."





