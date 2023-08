DONE DEAL: Belgische profclub zet promotie-ambities kracht bij met gewilde verdediger

Zulte Waregem wil zo snel mogelijk terug naar het hoogste niveau. Daartoe heeft het een aantal interessante deals gedaan.

Essevee wil na een jaartje in de Challenger Pro League maar wat graag meteen terug naar de Jupiler Pro League stijgen.

Daartoe deed het al veel interessante deals. En met Joel Bagan hebben ze nu een nieuwe dikke vis weten te strikken.

Huurling

De 21-jarige linksachter wordt dit seizoen gehuurd van Cardiff City. Dat nieuws is inmiddels ook al geofficialiseerd.

Bagan was ooit actief in de jeugd van Southampton en kiest dus nu voor een avontuur buiten Engeland en in België.

Enthousiast

“Ik was erg blij toen ik gisteren aankwam in Waregem. Ik ken de Belgische competitie een beetje en weet vooral dat Essevee op het hoogste niveau thuis hoort."

"Ik kan niet wachten om het team te helpen en om samen met de fans de promotie te proberen afdwingen", is de nieuwe aanwinst van Essevee meteen enthousiast. Dit seizoen begint het seizoen in de Challenger Pro League.