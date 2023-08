Matchwinnaar Anderlecht over komende concurrentiestrijd: "Ik heb mijn plaats in dit elftal gevonden"

Moussa N'Diaye scoorde zijn eerste goal voor Anderlecht, zijn eerste profgoal ooit zelfs. De Senegalese linksachter werd zo de matchwinnaar in STVV-Anderlecht. Maar naast zijn goal was hij waarschijnlijk ook de beste man op het veld.

N'Diaye was één van de weinigen die in de eerste helft het hoofd boven water wist te houden en de bal in eigen rangen kon houden. De 21-jarige linksback begint zijn plaats te vinden bij paars-wit. "Bij Barcelona B moest ik echt verdedigend voetballen, hier ligt dat anders, want de coach vraagt me om mee op te rukken en mee de aanval op te zetten", zei hij.

Daardoor kon hij eindelijk ook zijn eerste profgoal vieren. "Toch belangrijk voor mij, want ik wacht er nu al een tijdje op. We hebben afgezien vandaag, maar dat moet je als voetballer ook kunnen. Het was niet mooi, maar STVV is een stevige ploeg, dat wisten we op voorhand."

Aan de mentaliteit lag het deze keer niet, wel aan het voetballend vermogen. Daarom wil Jesper Fredberg de ploeg nog verder versterken. Met Augustinsson is er ook een extra linksachter op komst. "Daar heb ik geen schrik van. Concurrentie is goed voor de ploeg. Ook voor mij. Ik heb mijn plaats gevonden en ben klaar om ervoor te vechten."