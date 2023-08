'Meer dan voldoende opties voor Romeo Vermant om Club Brugge te verlaten'

Romeo Vermant was zaterdag van goudwaarde voor Club NXT. Hij scoorde twee keer, al speelt hij uiteraard liever bij het A-elftal.

Romeo Vermant mocht eind vorig seizoen opdraven in de Jupiler Pro League, maar met de start van de Challenger Pro League dit weekend zat hij weer helemaal bij Club NXT.

Zij wonnen zaterdag met 3-2 van Lierse Kempenzonen, dankzij twee doelpunten van Vermant. “De kop is er af en de prestatie was prima. Lierse zette een blok neer, maar wij bleven geduldig en maakten de juiste keuzes”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Die tegengoals kwamen er alleszins niet door conditionele problemen bij de Brugse beloften. “We missen wel matchritme. Homma, Barbera en ik speelden onze eerste volledige match in drie maanden en dan is het aanpassen. Maar we moeten dat in de toekomst misschien gewoon wat slimmer aanpakken.”

Vermant wordt sinds vorige week ook in verband gebracht met een uitleenbeurt aan een andere ploeg, aldus de krant. Heel concreet zou dat niet zijn, maar er zouden opties voldoende zijn om hem naartoe te sturen.