Perfect rapport voor Gent, maar Vanhaezebrouck heeft duidelijke en nodige oproep richting bestuur

Het rapport van KAA Gent is voorlopig een perfect rapport. Zowel in de competitie als in de Conference League werd alleen maar gewonnen. Toch blijft coach Hein Vanhaezebrouck voorzichtig.

Ook tegen Westerlo willen de Buffalo's doorgaan op hun elan, om zo een zes opeenvolgende keer te winnen dit seizoen. Onder de analisten is er al veel lof voor Gent.

Zeker de aanvalslinie (Orban & Cuypers) wordt daarbij vaak geroemd, al vindt Vanhaezebrouck dat ook de andere linies lof verdienen. Tegelijk heeft hij echter een ferme waarschuwing.

"Het klopt dat we weelde hebben voorin, met ook nog Tarik Tissoudali. Die wordt vaak vergeten in de hele zaak", aldus de coach van KAA Gent. "Maar we blijven met een kleine kern zitten."

Kleine kern

"Ik ben vorig seizoen vier verdedigers kwijt geraakt en er zijn er twee in de plaats gekomen. Voorlopig gaat het omdat bijna iedereen fit is, maar Nurio Fortuna is nu out en als er vier of vijf spelers zouden geblesseerd raken hebben we een probleem."

Een duidelijke knipoog naar de nieuwe geldschieter Sam Baro om ook na de komst van Fadiga en Brown te blijven schakelen: "We zullen zien wat er nog allemaal zal gebeuren."