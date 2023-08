Cercle-trainer Miron Muslic houdt Rode Duivel bewust uit de basis en spelt hem duidelijk de les

Cercle Brugge heeft in eigen huis met 0-1 verloren van Racing Genk. Dat Oliver Deman niet in de basis stond, was echter een verrassing. Maar Cercle-trainer Muslic had er een duidelijke verklaring voor.

Miron Muslic laat duidelijk zien wie de baas is bij Cercle Brugge, want tot ieders verrassing liet hij Olivier Deman op de bank starten tegen Racing Genk. Deman is nochtans een van de sterkhouders bij Cercle en maakte in juni nog zijn debuut voor de Rode Duivels.

Maar Muslic had een duidelijke verklaring om hem op de bank te houden. "Slechte trainingsprestaties en een slechte houding. Dan is het niet mogelijk om voor Cercle te starten. Semedo (de vervanger van Deman, nvdr.) deed het fantastisch vandaag."

Volgens Muslic is het probleem met Deman er niet sinds deze week, maar speelt het al een hele tijd. "Ik heb het over de afgelopen vijf weken Er is interesse, maar je moet altijd professioneel zijn. En je mag nooit vergeten waar je elf maanden geleden stond."

Goede reactie bij invalbeurt

Deman mocht uiteindelijk nog een klein halfuur invallen voor Semedo. "Ik was blij met zijn reactie na de wissel. Het was de Olivier die we kennen en waar we allemaal van houden." Maar of we Deman volgende week tegen Standard wel weer in de basis zullen zien, is dus nog niet duidelijk.