Hein Vanhaezebrouck heeft belangrijke boodschap voor Gent-bestuur

Hein Vanhaezebrouck doet het momenteel uitstekend met AA Gent. De oefenmeester leidde zijn team naar een perfecte 9 op 9 in de Jupiler Pro League en ook in Europa loopt alles op wieltjes. Toch heeft hij een belangrijke boodschap voor het bestuur.

Gent prijkt bovenaan het klassement na 3 speeldagen en dat doet deugd. "Als je 3 keer wint heb je 9 punten. Dit is goed voor Gent want het is lang geleden, normaal maken wij altijd een mindere start. Deze keer zijn we eens mee."

Hein Vanhaezebrouck bracht wel een boodschap voor het bestuur: de spelerskern van AA Gent is te klein. "Ik heb maar een vijftiental spelers die klaar zijn om titularis te zijn", klinkt het.

"We hebben het geluk gehad dat we het iedere keer thuis in onze Europese match fantastisch hebben gedaan zodat we toch wel wat andere spelers hebben kunnen laten spelen in de terugwedstrijd."

"Tegen Pogon zullen we zien, maar zal ik wellicht ook wel een apaar andere jongens een basisplaats geven. Niet dat ik heel hard ga veranderen, want ik heb maar een vijftiental spelers die klaar zijn om titularis te zijn. Dus ik kan er niet zoveel veranderen."

Spijtig genoeg hebben we onvoldoende volk om meer spelers rust te geven

"De uitgangspositie van 5-0 laat ons toe één en ander te veranderen, maar we gaan ook niet zot doen. We willen onze positieve reeks proberen te behouden."

"Spijtig genoeg hebben we onvoldoende volk om meer spelers rust te geven. Het zou wel aangenaam en welkom geweest zijn hadden we een grotere kern gehad om meer jongens te laten rusten in functie van de volgende competitiewedstrijd."