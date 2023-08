Hoe één transfer voor compleet nieuwe dynamiek kan zorgen bij Antwerp: "Dan maak je het de tegenstander enorm moeilijk"

Alleen maar blije gezichten bij Antwerp de komende trainingsweek. De Great Old won afgelopen vrijdagavond namelijk met 6-0 van Kortrijk en kan met een gerust gemoed werken richting de verplaatsing naar Leuven vrijdag.

Een beladen duel aangezien Mandela Keita nog maar pas de overstap maakte van Leuven naar de havenstad. Wellicht wordt de Jonge Duivel de tweede zomeraanwinst van Antwerp die meteen in de basis gedropt wordt aangezien Ilenikhena, Ejuke en Lammes vooral de kern moeten verbreden.

Ondrejka

Die andere aankoop die meteen in de basis staat is de Zweed Jacob Ondrejka. Hij kwam voor 1,5 miljoen over vanuit Elfsborg en heeft niet veel tijd nodig gehad om zijn stempel te drukken bij Antwerp.

Voorlopig heeft hij na drie wedstrijden nog 'maar' 1 assist maar hij is wel zeer aanwezig in het spel van Antwerp en acteert heel vinning op de linkerflank. Bovendien geeft hij Mark Van Bommel extra opties.

Zonder 10

Vorig jaar vormden Vermeeren, Ekkelenkamp en Stengs het middenveld bij Antwerp en hoewel zowel Stengs als Ekkelenkamp regelmatig naar voor trokken, werd er zonder echte 10 gespeeld. Tegen Kortrijk werd eens te meer duidelijk dat de komst van Ondrejka dat helemaal heeft doen veranderen.

"Invulling anders, idee hetzelfde"

Balikwisha, die vorig seizoen op links stond, staat namelijk vaker centraal en Ondrejka op links waardoor Ballikwisha op de 10 positie komt te staan. Trainer Mark Van Bommel beaamt alleszins dat het zijn team een nieuwe dynamiek geeft. "Ze kunnen allebei links en centraal spelen. Van mij mogen ze tijdens de wedstrijd ook wisselen zolang beide posities maar ingevuld zijn. Dan wordt het voor de tegenstander heel moeilijk", laat hij weten na het duel tegen Kortrijk.

"De invulling van het individu is alijd anders en afhankelijk van de kwaliteiten van de speler. Maar de manier waarop we voetballen blijft wel hetzelfde. Het is dan handig dat je tijdens de wedstrijd kan wisselen", besluit hij.