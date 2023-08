Hugo Cuypers heeft goed nieuws voor KAA Gent-fans na nieuwe overwinning

KAA Gent kon zondagavond winnen op het veld van Westerlo met 1-3. Zo blijven de Buffalo's samen met Union aan de leiding met 9 op 9.

Hugo Cuypers kwam tweemaal tot scoren tegen de Kemphanen en zette zo zijn teller op 9 doelpunten in alle competities. Hij blijft voorlopig nog erg nuchter onder deze geweldige cijfers.

“Het is hetzelfde als vorig jaar. Ik leg mij statistieken op en ik probeer er zoveel mogelijk te maken om de ploeg te helpen. Momenteel gaan ze er goed in."

Hij had na afloop ook goed nieuws voor zijn fans. Cuypers vertelde dat hij nog niet in zijn beste vorm zit en nog beter kan. "Er zit nog rek op. Ik ben wel blij dat ik de lijn van de play-offs kan doortrekken. Ik heb ook een goede voorbereiding achter de rug."

"Vorig jaar was dat ook het geval maar toen moest ik nog veel zoeken en ontdekken. Dat is nu niet meer zo en dat heeft me ook geholpen om sterker te beginnen dan afgelopen seizoen."

Een transfer voor Hugo Cuypers?

Of er na deze consistente prestaties ook een transfer kan volgen? "Moest er iets komen dat alle partijen tevreden stelt dan zullen we het overwegen, maar momenteel is daar nog niets van. Ik heb mensen rond mij die zich daarmee bezig houden."

"Als ik daar op een bepaald moment iets van moet horen, dan krijg ik het wel te horen. Het is niet iets dat ik in mijn controle heb. Ik probeer nu te focussen op wat voor mij ligt."