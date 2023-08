McKenzie afgestraft voor Europese fout? Analist geeft zijn mening

KRC Genk beleefde een moeilijke wedstrijd op Cercle Brugge, maar won wel. Mark McKenzie stond na zijn fout in Athene niet in het basiselftal.

Wouter Vrancken schudde zijn ploeg voor het competitieduel tegen Cercle Brugge grondig dooreen in vergelijking met de Europese wedstrijd tegen Olympiakos. Bij de naar de bank verwezen spelers ook Mark McKenzie die het foutje maakte in Athene.

“Dat McKenzie op de bank startte? Voor mij is dat geen afstraffing voor zijn Europese misser van afgelopen week”, zegt Mark Hendrickx aan Het Belang van Limburg.

“Wouter Vrancken maakt gewoon gebruik van het volledige potentieel van zijn ploeg, daar waar hij vorig jaar sterk vasthield aan zijn basisploeg. Hij wil de kracht van de basis en de bank combineren en erop terugvallen wanneer nodig. En dat was blijkbaar nu al het geval, vroeg op het seizoen.”

Met invaller Christopher Bonsu Baah kreeg Vrancken alvast gelijk. Met wat geluk zorgde die voor het winnende doelpunt in het Jan Breydelstadion. “Die vervanging rendeerde onmiddellijk. Het was trouwens de ploeg die in zijn geheel mooi rechtkrabbelde na de pauze, want voordien haalden ze maar een twijfelachtig niveau.”