Zijn makelaar weet wat bij Alderweireld het vuur aangewakkerd heeft: "Dit is míjn stad, hier ga ik iets nalaten"

Toby Alderweireld is nu al één van de topkandidaten om in januari de Gouden Schoen te winnen. "Terecht", vindt zijn manager, Stijn Francis. Die ook weet waar de routinier zijn motivatie haalt om elke week weer uit te blinken bij Antwerp.

Alderweireld had twee jaar geleden al bij The Great Old kunnen voetballen, maar koos toen uiteindelijk voor Qatar. "Eigenlijk wilde hij toen al terug naar België. We waren rond met Antwerp, maar de deal is afgesprongen door de transfersom die Tottenham vroeg", vertelt Francis nu in HUMO.

"Dat was een teleurstelling, ja. De komst van sportief directeur Marc Overmars is het laatste zetje geweest om voorzitter Paul Gheysens duidelijk te maken dat Toby zijn geld meer dan waard was."

Dat hij voor het WK "oud en versleten" werd genoemd, heeft volgens Francis het vuur weer aangewakkerd. "Ook bij de nationale ploeg heeft hij vaak in de schaduw gestaan van Vincent Kompany, Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen , zeker in het begin. Ten onrechte, vind ik. Op een bepaald moment was hij één van de beste verdedigers ter wereld."

Het motiveerde hem om nog harder te werken. "Nu krijgt hij voor het eerst de verantwoordelijkheid om belangrijk te zijn in een groep. Onderschat niet wat dat met Toby heeft gedaan: ‘Gast, ik zal het hier eens laten zien! Dit is míjn stad, hier ga ik iets nalaten.' Ik denk niet dat hij zich echt miskend voelde, maar nu pas krijgt hij ten volle de waardering die hij verdient."