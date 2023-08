Dury benoemt de twee problemen van Club Brugge vorig jaar en kijkt nu uit naar één speler bij blauwzwart

Francky Dury is en blijft een voetbaldier bij uitstek. Hij laat ook zijn licht schijnen over het vorige en nieuwe seizoen van Club Brugge.

Club Brugge beleefde een seizoen om heel snel te vergeten. Zelfs het feit dat ze met een gelukje nog in play-off 1 geraakten wist uiteindelijk bitter weinig mensen te overtuigen. Francky Dury moet niet lang nadenken om de oorzaak van alle miserie te vinden.

“Club Brugge heeft vorig jaar met twee problemen te kampen gehad: Roman Jaremtsjoek en Scott Parker. Vooral Parker heeft veel stress en onzekerheid gecreëerd. Zijn laatste wedstrijd verloor hij met 3-0 tegen Oostende: dat is Club Brugge niet”, klinkt het in HUMO.

De jeugd kreeg heel veel kansen, al was dat volgens Dury wellicht te wijten aan het feit dat ze in het Jan Breydelstadion al snel beseften dat blauwzwart kansloos was voor een nieuwe landstitel.

Dury kijkt ook uit wat Ronny Deila dit seizoen allemaal van plan is met het beschikbare potentieel. Hij noemt uiteindelijk maar één naam. “Vooral ook met Hans Vanaken. Ik vind Hans nog altijd de beste spelmaker uit onze eerste klasse, maar vorig seizoen kwam hij de bal vaak te diep halen. Daar hebben ze Onyedika voor.”