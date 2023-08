Belgische leegloop bij Rennes? 'Arthur Theate op radar van Europese topclub, eerste contacten gelegd'

Stade Rennes lijkt naast Jérémy Doku ook zijn andere Belg te verliezen. Arthur Theate kan mogelijk ook een toptransfer maken.

Heel wat Rode Duivels zijn de laatste tijd van club veranderd of staan op het punt om nog een transfer te maken. De Ketelaere trok naar Atalanta, Lavia werd officieel voorgesteld bij Chelsea en eerder deze zomer maakten ook Loïs Openda (RB Leipzig) en Youri Tielemans (Aston Villa) al een transfer.

Jérémy Doku staat in de belangstelling van Manchester City, terwijl zijn Belgische ploegmaat bij Stade Rennes, Arthur Theate, dan weer in beeld is bij RB Leipzig, dat meldt L'Equipe. En er zouden ook al eerste gesprekken gevoerd zijn.

Rennes zou op dit moment echter niet open staan voor een transfer. De Franse club ging Theate vorig jaar zelf halen bij het Italiaanse Bologna en betaalde zo'n 19 miljoen euro voor hem. Bij Rennes speelde Theate vorig seizoen 35 matchen, waarin hij ook 4 keer scoorde. De marktwaarde van de Rode Duivel zou op dit moment op zo'n 22 miljoen euro geschat worden.