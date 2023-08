Eerste trainersontslag in Jupiler Pro League al voor dit weekend?

KV Kortrijk begon met nul op negen aan de competitie. Dit weekend is het van moeten tegen KAS Eupen.

Coach Edward Still kan niet ontkennen dat de nood hoog is bij KV Kortrijk. Elk punt is nu meer dan welgekomen, ook al zijn we nog maar drie speeldagen ver. Tegen zijn ex-ploeg KAS Eupen lijkt het al van moeten.

Toch meent Still dat er geen druk is in Kortrijk. Voorlopig toch nog niet. De club is nog altijd bezig met versterkingen binnen te halen. “Ons huiswerk is zeker nog niet klaar. Pieter Eecloo, sportief directeur, moet nog niet op vakantie”, zegt Still op zijn persconferentie.

Ook deze week arriveerden er al enkele nieuwe spelers die voor een kentering moeten zorgen. “Ik ben blij met mijn nieuwe jongens. Ambrose heeft veel snelheid en kan naast Avenatti spelen. Sissako is meer een zes dan een acht. Ojo en Davies zijn misschien speelgerechtigd, maar dat valt nog te betwijfelen.”

Hoe dan ook verhoogt de druk wedstrijd per wedstrijd op Still, maar of een eerste trainersontslag al voor dit weekend zal zijn als KV Kortrijk onderuit gaat tegen Eupen is maar zeer de vraag.