Standard en KV Mechelen op zoek naar eerste driepunter van het seizoen

Twee wedstrijden vandaag in de Jupiler Pro League. Standard neemt het op tegen Cercle Brugge. Leider Union SG speelt tegen KV Mechelen.

Carl Hoefkens pakte met Standard nog maar één punt in drie wedstrijden, maar daarmee hadden ze op Sclessin duidelijk rekening gehouden in de bestuurskamers. Voor de supporters mag het allemaal wat sneller gaan.

Gemakkelijk wordt het alvast niet, want de volgende tegenstander in de zoektocht naar de eerste driepunter van het seizoen is Cercle Brugge. Vorig weekend wel verloren van Genk, maar altijd een stevige tegenstander. Ook op verplaatsing.

KV Mechelen staat ook nog bijzonder droog dit seizoen. Net als Standard tellen de troepen van Steven Defour maar één puntje. Vorig weekend werd nog schande gesproken na de nederlaag tegen promovendus RWDM.

Vooral het feit dat er bij de Kakkers weinig inzet te bespeuren viel werd hen ferm aangerekend. Union SG begon na de grote exodus dan weer tegen alle verwachtingen in met drie op drie aan de competitie.

De derde trainer Alexander Blessin in evenveel seizoenen bij de Brusselaars weet ook dit jaar te verbazen met de club. Kijken of de Duitser zijn ploeg ongeslagen op kop van de rangschikking houdt.