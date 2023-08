Geen spoor van Miké Tresor bij Racing Genk: transfer dan toch op komst?

Vertrekt Mike Trésor dan toch bij Racing Genk? De Belg zit zelfs niet op de bank bij Racing Genk.

Al heel de zomer wordt Mike Trésor in verband gebracht met een transfer. Maar half augustus is de Belg nog altijd in Genk. Maar wellicht komt zijn transfer nu toch in een stroomversnelling, want daar wijst alles toch op.

Zaterdagavond meldde Sasha Tavolieri al dat West Ham United al in contact zou staan met de entourage van Trésor voor een transfer van de assistkoning van vorig seizoen in België. Al moet het gokschandaal rond hun sterspeler Lucas Paqueta dan wel eerst uitgeklaard worden.

Trésor zit in de thuiswedstrijd tegen Charleroi niet op de bank bij Racing Genk, net als in de wedstrijden tegen Cercle Brugge en de terugwedstrijd tegen Olympiakos. Trésor heeft ook last van een blessure, maar zijn afwezigheid tegen Charleroi zou ook met een mogelijke transfer te maken kunnen hebben.