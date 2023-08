Opnieuw vraagtekens bij VAR: "Werk aan de winkel voor Referee Department"

Op de eerste speeldag lagen de scheidsrechters en de VAR al onder vuur. Ook afgelopen weekend waren er enkele discutabele fases.

Een opvallende fase afgelopen weekend viel er zeker te noteren in het duel tussen KV Kortrijk en KAS Eupen. Nuhu viel in de zestien, maar kreeg de overtreding tegen.

“Een schwalbe dus, volgens scheidsrechter De Nil”, zo beoordeelt ex-scheidsrechter Serge Gumienny het geval in Het Belang van Limburg. Maar de VAR dacht daar eventjes anders over.

“De VAR riep hem bij het scherm, wat betekent dat ze er in Tubeke wel een mogelijke strafschop in zien. Toch bleef De Nil bij zijn oorspronkelijke oordeel.”

Iets wat De Nil zeker mag doen, want uiteindelijk is het hij die de eindverantwoordelijkheid draagt in de match en niet de VAR. Maar het toont toch dat er iets niet klopt bij de scheidsrechters in de Jupiler Pro League.

“Het toont aan dat scheidsrechters het zelf niet altijd eens zijn over een strafschopfase. Het Referee Department moet proberen om iedereen op één lijn te krijgen”, besluit Gumienny.